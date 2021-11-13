لبنان

الجيش يخمد حريقًا في في مجدل زون الجنوبية

Lebanon 24
13-11-2021 | 10:04
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أعلن الجيش عبر موقع "تويتر" أن "القوات الجوية نفذت عمليات إخماد حريق اندلع في بلدة مجدل زون الجنوبية".
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