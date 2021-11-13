مولوي عرض مع وفدي اتحادي بلديات الحاصباني والمتن الاعلى شؤونا خدماتية وانمائية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قبل ظهر اليوم، وفدا من اتحاد بلديات الحاصباني، وتم البحث في شؤون قرى الحاصباني على المستويات الخدماتية والانمائية والادارية.

والتقى وفدا من اتحاد بلديات المتن الاعلى، واستمع الى مطالب تتعلق بواقع الانماء والخدمات في قرى المتن الاعلى.