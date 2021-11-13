إخماد حريقين في بلدتي بيت يونس ومشحا العكاريتين

اندلع حريق في خراج بلدة بيت يونس العكارية، إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة، وامتد بفعل الرياح ليطال أشجارا حرجية.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد عمل عناصر الدفاع المدني على تطويق النيران وإخمادها قبل إمتدادها الى الأراضي المجاورة، كما عملوا على تبريد مكان الحريق خوفا من إشتعاله مجددا.كذلك، إندلع حريق في خراج بلدة مشحا العكارية، أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده قبل وصول النيران الى الأراضي المجاورة والمشجرة.