"عدّاد كورونا" في لبنان يضرب من جديد.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 651788، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة" .