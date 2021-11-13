لبنان

الحلبي تابع من باريس موضوع الشهادات المعطاة للعراقيين

Lebanon 24
13-11-2021 | 11:29
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تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي من باريس، موضوع الشهادات المعطاة للعراقيين من عدد من الجامعات اللبنانية، وأجرى العديد من الاتصالات بالجهات العراقية الرسمية، وكلف الإدارة في الوزارة منذ اليوم الأول لتبلغه بالخبر، إجراء التحقق والمتابعة مع الجامعات المعنية، لجمع المعطيات الصحيحة العائدة لهذا الموضوع.
ومن المقرر أن يكون هذا الملف في رأس اهتمامات الوزير الحلبي فور عودته من مؤتمر اليونسكو بدورته الواحدة والأربعين، المنعقد في مقر المنظمة في باريس، حيث تابع مع الجهات المانحة السعي للحصول على الدعم لتنفيذ الخطة الخمسية والعودة إلى المدارس.
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