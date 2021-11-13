لبنان

صحافيّ "أميناً عاماً"

Lebanon 24
13-11-2021 | 12:03
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أنهى حزب "البعث العربي الاشتراكي"، مساء اليوم السبت، أعمال مؤتمره المنعقد في العاصمة السورية دمشق بتوجيه ومتابعة رئيس المجلس القومي بشار الأسد. 
وأُعلن عن تسمية الصحافي علي يوسف حجازي أميناً عاماً لحزب البعث في لبنان.
 
 
 
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لبنان

على حجازي

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