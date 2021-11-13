كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّه "لا أزمة مع لبنان إنّما هناك أزمة في لبنان"، معتبراً أنّ "حزب الله يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبنانيّ".



وفي مقابلة له عبر قناة "فرانس 24"، اليوم السبت، قال بن فرحان: "الفساد السياسي والاقتصادي مستشرٍ ومستمرٌ في لبنان، وحزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت".