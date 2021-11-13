شكّل عصابة سلب بقوة السلاح.. توقيف شخص في الضاحية الجنوبية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 12/ 11/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تحويطة الغديرـــ الضاحية الجنوبية المواطن (ه.ف)، الذي يُشكّل مع آخرين عصابة سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات نارية، والصادرة بحقه مذكرات توقيف عدة بتُهم مختلفة منها إطلاق نار وتعاطي المخدرات.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.