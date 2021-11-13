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لبنان
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
13-11-2021
|
13:41
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أصدر مستشفى رفيق الحريري تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 200 فحص.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1391 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10.
- حالات وفاة: 0.
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