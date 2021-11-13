إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 200 فحص.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1391 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10.- حالات وفاة: 0.