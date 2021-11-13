لبنان

بري في بكركي: زيارة ممكنة ولا مواعيد مؤكدة

Lebanon 24
13-11-2021 | 23:03
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كتبت "الانباء الكويتية": لاح في الأفق السياسي المسدود بصيص أمل، يمكن ان يترتب على زيارة يحكى عن عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري القيام بها إلى بكركي، يمكن ان تفتح باب قاعة مجلس الوزراء مرة أخرى لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يئن منها اللبنانيون منذ سنتين ونيف، انما تبقى هذه في دائرة التمنيات، خصوصا ان الأزمة في مرحلتها الصعبة الأخيرة، شهدت غيابا للرئيس بري عن الواجهة، تاركا المسرح لفريق حزب الله، في خطوة يعتقد البعض الآخر انها تقليص للدور، وتجنب للأسوأ مع الطرف الآخر من الثنائية المعروفة." وكتبت" الديار": في المعلومات ان مصادر عين التينة متكتمة حول مثل هذا الموضوع، وهي لا تنفي او تؤكد احتمال حصول هذه الزيارة، مشيرة الى ان بري لا يتكلم في مثل هذا الموضوع او هذه الزيارات حتى في الدائرة الصغرى المحيطة به. واشارت المعلومات الى ان لقائه مع الوزير جورج قرداحي لم يتناول اية افكار او صيغة معينة لمعالجة قضيته، لكن البحث تطرق بالتأكيد الى القضية في اطار عرض الوضع القائم. وحسب المعلومات فان ما جرى بعد قرار السعودية زاد من تعقيدات الازمة الحكومية، لا سيما ان الرئيس نجيب ميقاتي ما زال مصرا على استقالة او اقالة قرداحي، وانه لا يستطيع تجاهل هذا الموضوع لدى عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
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