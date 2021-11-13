جلسة قريبة لمجلس النواب

ما زالت تداعيات قرار رفع الدعم مستمرة على غير صعيد، لا سيما في ظل عدم تطبيق برنامج البطاقة التمويلية التي طلبت الحكومة في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب اعادة درس مشروعها مع التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي خلال اسبوعين، وتعثر تطبيق برنامج شبكة الامان الاجتماعي الذي لم يتمكن المجلس من اقراره في الجلسة الاخيرة ايضا بسبب فقدان النصاب.

وتوقعت مصادر نيابية ان يدعو نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة في غضون الاسبوعين المقبلين، مشيرة الى ان هناك حاجة لمثل هذه الجلسة من اجل البت بالمشاريع الملحة خصوصا المشروعين المذكورين.

( الديار)