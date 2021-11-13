لبنان

جلسة قريبة لمجلس النواب

Lebanon 24
13-11-2021 | 23:13
A-
A+
Doc-P-885953-637724672985604297.jpg
Doc-P-885953-637724672985604297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ما زالت تداعيات قرار رفع الدعم مستمرة على غير صعيد، لا سيما في ظل عدم تطبيق برنامج البطاقة التمويلية التي طلبت الحكومة في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب اعادة درس مشروعها مع التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي خلال اسبوعين، وتعثر تطبيق برنامج شبكة الامان الاجتماعي الذي لم يتمكن المجلس من اقراره في الجلسة الاخيرة ايضا بسبب فقدان النصاب.

وتوقعت مصادر نيابية ان يدعو نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة في غضون الاسبوعين المقبلين، مشيرة الى ان هناك حاجة لمثل هذه الجلسة من اجل البت بالمشاريع الملحة خصوصا المشروعين المذكورين.
 
( الديار)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2021-11-14
01:30 | 2021-11-14
01:15 | 2021-11-14
04:33 | 2021-11-14
04:32 | 2021-11-14
04:30 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website