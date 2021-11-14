لبنان

تعرض محطة تحويل كهرباء لعملية سرقة في منطقة القبة

Lebanon 24
14-11-2021 | 00:43
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أفاد مندوب "لبنان 24"، عن تعرض محطة تحويل كهرباء لعملية سرقة في منطقة القبة - وادي جلول.

وقد اقدم السارقون على سرقة اسلاك كهربائية من داخل المحطة وفروا هاربين ما ادى لقطع الكهرباء كلياً عن منطقة وادي جلول في القبة ومحيطها.
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كهرباء

وادي جلول

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