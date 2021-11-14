أفاد مندوب "لبنان 24"، عن تعرض محطة تحويل كهرباء لعملية سرقة في منطقة القبة - وادي جلول.



وقد اقدم السارقون على سرقة اسلاك كهربائية من داخل المحطة وفروا هاربين ما ادى لقطع الكهرباء كلياً عن منطقة وادي جلول في القبة ومحيطها.