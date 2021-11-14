لبنان

ما حقيقة وجود 21 إصابة كورونا بين طلاب مدرسة واحدة؟

Lebanon 24
14-11-2021 | 00:50
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ردت إدارة مدرسة النور - طرابلس انه "على الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي بوجود ٢١ حالة بين طلاب مدرسة النور الإسلامية، فرع القبة، موضحة انها تحرص ادارة المدرسة على عدم استقبال أي طالب يعاني من عوارض الرشح وتطلب من الأهل إبقائه في المنزل، لافة الى ان الادارة تتشدد في تعقيم المدرسة والأسطح بشكل يومي واتباع الإجراءات الوقائية.
وطلبت الادارة مرارا وتكرارا من الأهالي التزام أبنائهم بوضع الكمامة، مشيرة الى انها لم تتبلغ بأي حالة كورونا من أهالي الطلاب حتى مساء يوم الجمعة، ومن ثم تبلغت  الادارة اليوم السبت من ولي أمر طالبة في الصف السادس بإصابة ابنته بفايروس كورونا وستعمل الادارة على اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لهذه الحالة.
وأكدت أن الادارة لم تسجل منذ بداية العام الدراسي أي حالة كورونا بين طلابها لذا نرجو توخي الدقة والأمانة في نقل الخبر.
 
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