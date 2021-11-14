لبنان

زيادات متوقعة على الرواتب ولجنة المؤشر تبحث في تقديم مساعدة سريعة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-885985-637724732926851502.jpg
Doc-P-885985-637724732926851502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجتمع لجنة المؤشر يوم الخميس المقبل  لمتابعة البحث في جدول أعمالها المتصل بواقع الموظفين مع في ظل تآكل الرواتب بنسبة 92 في المئة مع ارتفاع سعر الصرف وغلاء المعيشة والمحروقات.
 وتقول مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة ل "لبنان 24" إن تحسين الدخل ضروري وحتمي، فالأزمة كبيرة وكلفة السلة الغذائية والاستهلاكية لأربعة اشخاص والتي كانت في تشرين الأول 2019 تبلغ  450الف ليرة أصبحت اليوم 3 مليون و500 الف ليرة الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة الرواتب، لكن لا بد من الانتباه الى ان الوضع الاقتصادي دقيق  وصعب وبالتالي الدولة لا تسطيع إقرار زيادة الرواتب لأنها، إما  سوف تضطر  لطبع عملة  أو زيادة ضرائب فضلا عن ان القطاع الخاص ينازع وبالتالي اي زيادة ستدفعه للاقفال والعامل سيصبح عاطلا عن العمل".
واشارت الى " ان إقرار الزيادة ستكون وفق نسب التضخم، على أن يتم دفعها على مراحل وفق قاعدة تحسين وضع المواطن  واستمرارية ديمومة العمل".
وقالت المصادر "إن لجنة المؤشر تبحث في المسار السريع  عبر تقديم مساعدة  بقيمة مليون 320 الف ليرة، لكن لم يتم تحديد من سيستفيد منها فضلا عن رفع بدل النقل من 24  الفا الى55 الفا". لكن النقاش وفق المصادر "قائم حول المساعدة التي وفق المطروح لن تدخل بتعويض نهاية الخدمة ".

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2021-11-14
01:30 | 2021-11-14
01:15 | 2021-11-14
04:33 | 2021-11-14
04:32 | 2021-11-14
04:30 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website