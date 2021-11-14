جهاز أمني يجنّد عناصره لمهمّة غير أمنية

مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية اتخذ جهاز أمني فاعل في مسألة جمع المعلومات، قرارا قضى بتكليف عدد كبير من ضباطه، من رتبة رائد وما دون، بالإضافة الى عناصر متخصصة من أجل دراسة الأرضية الإنتخابية وخارطة التحالفات في أقضية جبل لبنان، بيروت الأولى، وزحلة بالتحديد.

ويقوم هؤلاء الضباط بزيارات لسياسيين وإتصالات بخبراء إحصاء ومفاتيح انتخابية لاعداد تقارير مفصلة عن الواقع الانتخابي.