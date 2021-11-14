لبنان

باسيل يحاول تصحيح الخطأ و"حزب الله" يفضل التحالف على "القطعة" 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2021 | 01:30
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يحاول"رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل  تصحيح الخلل الذي حصل في "التيار "بعد الانتخابات التمهيدية الاخيرة التي ادت الى خلافات داخلية بسبب تجاوزات، قيل انها حصلت.
وبحسب مصادر مطلعة فإن رئيس "التيار" سيسمح لغالبية المرشحين الحزبيين بالانتقال الى المرحلة الثانية ، حتى الذين كان من المفترض ان تؤدي نتيجتهم الى خروجهم من المنافسة وعدم خوضهم الانتخابات النيابية.
وترى المصادر ان باسيل يريد تجنب انفجار الوضع الداخلي في "التيار "على مشارف الانتخابات النيابية نظرا لتبعاته  السلبية. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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