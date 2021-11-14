لبنان

ماذا بعد تعيين حجازي أمينا عاما لحزب البعث؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2021 | 01:45
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علّق مرجع في "قوى الثامن من اذار "على تعيين الصحافي علي حجازي امينا عاما لحزب البعث بعد مصالحة حزبية حصلت في سوريا بالقول إن اعادة توحيد "البعث" امر ايجابي للحزب بغض النظر عن التفاصيل.
وأشار ردا على سؤال الى "ان تعيين حجازي امينا عاما لا يعني ابدا انه سيكون مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بعلبك -الهرمل، لان حصة "البعث" باتت اليوم في جيب النائب جميل السيد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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