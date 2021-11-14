لبنان

تمديد مهل مطلوب لرفع نسبة المشاركة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2021 | 02:45
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تطالب أكثر من هيئة إغترابية الدوائر المعنية بالعملية الإنتخابية في وزارة الخارجية والمغتربين بتمديد مهلة تسجيل المغتربين أسماءهم في السفارات والقنصليات إلى 4 كانون الأول بدلًا من 20 تشرين الثاني، وذلك نظرًا إلى البطء في عملية تسجيل الراغبين بالاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، بسبب الضغط الكثيف على تطبيق التسجيل، إضافة الى البطء في تحميل البيانات. 
وفي رأي هذه المرجعيات، فإن تمديد مهلة التسجيل سيزيد حكمًا نسبة التسجيل، الأمر الذي سيرفع من أرقام المشاركة في الإنتخابات، والتي يُعّول عليها كثيرًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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