بيان توضيحي من جامعة الجنان... هذا ما جاء فيه





ذكرت رئاسة جامعة الجنان في بيان، أنه تتداول وسائل الإعلام القرار الصادر عن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في دولة العراق والذي قضى بالتعليق المؤقت لتسجيل الطلبة العراقيين كمستجدين بعد 11/11/2021 في عدد من الجامعات اللبنانية بدون المساس بأوضاع الطلبة المسجلين قبل هذا التاريخ، مشيرة الى ان "القرار المذكور في شقه الأول يشير نصاً إلى "اعتماد نسبة (5) طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم" وهو اشتراط جديد على الجامعات اللبنانية وغير اللبنانية".

وأوضحت ان القرار في شقه الثاني نصّ على: "إخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين إلى عملية فحص الاستلال الالكتروني" وفي هذا الصدد نؤكد أن جامعة الجنان قد حققت ذلك وكانت سبّاقة في اعتماد برنامج كشف الاستلال الالكتروني المتطور، وفرضت على طلابها إعادة النظر في أبحاثهم التي لا تتوافق مع نسبة الاستلال المعتمدة عالمياً بدون أي استثناء.

ولفتت الى ان الشق الثالث من القرار المذكور أشار إلى إخضاع جميع الطلبة العراقيين إلى عملية تقييم علمي من أجل التأكد من رصانة الشهادة، وإننا في جامعة الجنان نؤيّد هذا الإجراء إذ إنّ الرصانة العلمية والمستوى الأكاديمي والبحثي لخريجينا من أولوياتنا ومن صلب رسالة جامعتنا.

وذكر ان الجهات الم ختصة في وزارة التعليم العالي في العراق اكدت لنا أنّ قرارها لم يشر إطلاقاً إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من عناوين مسيئة، وإنما انحصر بإعادة النظر بنسبة أعداد الطلاب إلى الأساتذة، وإن توضيحاً سيصدر عنها يقطع الطريق على أيّ تأويل لقرارها يلحق التشويه بسمعتنا ومكانتنا العلمية والأكاديمية.

