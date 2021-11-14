لبنان

مأساة جديدة في الاغتراب... إنتحار لبناني في الكويت

Lebanon 24
14-11-2021 | 01:13
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أفادت وسائل إعلام كويتية أن لبنانيا يبلغ من العمر 41 عاما، أقدم على الانتحار في منزله بمنطقة السالمية، من دون أن تعرف الاسباب او تفاصيل الحادث.
 
 
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