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لبنان
مأساة جديدة في الاغتراب... إنتحار لبناني في الكويت
Lebanon 24
14-11-2021
|
01:13
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أفادت وسائل إعلام كويتية أن لبنانيا يبلغ من العمر 41 عاما، أقدم على الانتحار في منزله بمنطقة السالمية، من دون أن تعرف الاسباب او تفاصيل الحادث.
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