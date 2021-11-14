لبنان

رد ناري من جوزيف ابو فاضل على القاضية غادة عون... هذا ما قاله

Lebanon 24
14-11-2021 | 01:39
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توجّه المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل بتغريدة للقاضية غادة عون، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"ريسة غادة عون المحترمة، لايمكن للقضاء بعد اليوم أن تقوم له قائمة بعد الهجومات والضغوطات "السياسكرية "والخارجية عليه.. خاصة في وقت تتحلل فيه الدولة ويختفي الكيان
لذلك تهشيمك "القضاء"مؤذي للقضاة، وليس بمكانه، وينهي مقولة "القاضي نصف إله"
وأنا احتراما: لن اسأل عن النصف الآخر!"
 
وكانت عون كتبت عبر حسابها على "تويتر":
 
"من المفارقات الغريبة في القضاء:مش بس الهجوم على قاض يمارس عمله الطبيعي،مش بس رفض اللجوء إلى الطرق القانونية للاعتراض،ومش بس انو تقول محكمة انو بدها اذن من المشتبه به حتى تحاكموا بس كمان انو يللي لازم يحقق  مع سلامة   بيشتغل عندو. وينك يا شعبي قوم تحدى الظلم و كسر هالخوف يللي فيك".
 
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