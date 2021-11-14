علقوا بمصعد كهربائي في الكسليك... هذا كان مصيرهم

انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٤:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١١/١٤ ثلاثة مواطنين من داخل مصعد كهربائي تابع لاحد المباني السكنية اثر عطل مفاجئ تسبب في توقفه واحتجازهم في داخله في الكسليك-كسروان.