لبنان

علقوا بمصعد كهربائي في الكسليك... هذا كان مصيرهم

Lebanon 24
14-11-2021 | 01:42
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انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٤:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١١/١٤ ثلاثة مواطنين من داخل مصعد كهربائي تابع لاحد المباني السكنية اثر عطل مفاجئ تسبب في توقفه واحتجازهم في داخله في الكسليك-كسروان.
 
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الدفاع المدني

مصعد كهربائي

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