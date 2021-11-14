25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-11-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
على أثر توقيف قوة من مفرزة البحث والتدخّل في وحدة الشرطة القضائية المطلوب للقضاء حامد.إ( لبناني) على خلفية خمس مذكرات عدلية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، جرت مداهمة شقتين في محلة ساحل علما أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حسان.ع (سوري) وتوقيف ثلاث فتيات من الجنسية السورية يعملن في مجال الدعارة وهن: رجاء.م، سُلاف.أ وسماهر.د.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفون مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة للتوسّع في التحقيق.
وأمام القائم بالتحقيق، إعترف حامد.إ بما نُسب اليه لجهة تسهيل أعمال الدعارة للموقوفات، كما التواصل مع أشخاص بغية استقدام فتيات من الجنسية السورية للعمل في مجال الدعارة في لبنان.
وأقرّ حسان.ع بالقيام بتنظيم مواعيد للفتيات وتأمين تنقلاتهن الى الفنادق والشقق لملاقاة الزبائن.
أما الفتيات الموقوفات فكانت لهن قصص أخرى، إذ أقرّت رجاء أنها تعمل ضمن شبكة حامد منذ نحو سنتين، بعد أن كانت " تتبهدل" مع فتيات ينتشرن على الطرق في أوقات وأماكن محددة ويقدمّن خدمات مختلفة للزبائن بحسب الطلب "وكل وحدة بتشتغل على حسابها"، مدلية أن الظروف الإجتماعية والمعيشية المزرية في كنف عائلتها دفعاها الى الهرب والقدوم الى لبنان بحثاً عن فرصة عمل إلا أنها لم توفّق، فوجدت نفسها تعمل في دائرة "مقدّمات اللذة.
واقع سُلاف المعيشي لا يختلف عن واقع رجاء، فهي أُرغمت على اختيار هذه الطريق بعد زواج دام بضعة أشهر، وبعد أن أصبحت المعيلة الوحيدة لوالدتها المريضة وأختها المصابة بمرض السكري، مدلية أنها في البداية كانت "تصاحب" الرجال وتخرج معهم لقاء المال، لتمتهنها لاحقاً "على الساعة".
أما سماهر فأفادت خلال التحقيق معها أنه تم استدراجها الى لبنان عن طريق وسيط أكد تأمين عمل لها في أحد مطاعم بيروت لتكتشف لاحقاً أنها وقعت في قبضة المشغّل حامد.إ الذي احتجز أوراقها الثبوتية وأرغمها على ممارسة الدعارة و" دفع المعلوم" بشكل يومي، مدليةً بأن بعض الزبائن الذين تواعدهم لا يأتون اليها أحياناً لممارسة الجنس إنما للتحدث عن متاعبهم ومشكلاتهم، الى حدّ أنها باتت في كثير من الأحيان تسأل الزبون "بكي، حكي أو جنس؟".
قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في القضية، فأدان كلا من حامد.إ وحسان.ع بجناية المادة ٥٢٦ من قانون العقوبات، طالباً تغريم كل واحد منهما بمبلغ ٢٠٠ ألف ليرة وعقوبة السجن لمدة سنة، وإحالة الموقوفَين أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما بما أُسند اليهما، كما قرّر تخلية سبيل الفتيات الثلاث بسند إقامة.
المصدر: لبنان 24
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
الأبراج من الأكثر شراً الى الأكثر براءة
Lebanon 24
الأبراج من الأكثر شراً الى الأكثر براءة
08:40 | 2021-11-13
13/11/2021 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"
Lebanon 24
كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"
12:07 | 2021-11-13
13/11/2021 12:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
13:26 | 2021-11-13
13/11/2021 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
13:51 | 2021-11-13
13/11/2021 01:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
09:47 | 2021-11-13
13/11/2021 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:15 | 2021-11-14
موجات انفلونزا تجتاح قرى البقاع
01:30 | 2021-11-14
باسيل يحاول تصحيح الخطأ و"حزب الله" يفضل التحالف على "القطعة"
01:15 | 2021-11-14
جهاز أمني يجنّد عناصره لمهمّة غير أمنية
04:33 | 2021-11-14
هذا ما قاله نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" حول الأزمة مع الخليج!
04:32 | 2021-11-14
وزير الصحة: تمّت عملية نقل كل المرضى من مأوى سانتا ماريا الى مأوى حالات
04:30 | 2021-11-14
سرقات "تراند" في لبنان لا تخطر على البال!
فيديو
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
23:00 | 2021-11-13
14/11/2021 11:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
14/11/2021 11:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
14/11/2021 11:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact