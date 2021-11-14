بلدية تعتذر من سكانها: لم نعد نستطيع تنفيذ المطالب الملحة

أعلنت بلدية فنيدق العكّارية أنّه "نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وتمر بها البلدة، وبسبب انهيار العملة الوطنية، ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف تنفيذ الأشغال فوق طاقة البلدية، نتقدّم من أهلنا بالاعتذار لعدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ المطالب الملحة والضرورية داخل البلدة".وأشارت في بيان إلى أنّ "الغلاء المتنامي على جميع الأصعدة، يدفعنا إلى الاعتذار من أبناء بلدتنا فرداً فرداً، متمنين للوطن أن يستعيد عافيته ويعود إلى سابق عزه ومجده"، لافتةً إلى أنّها "ستستمر في عمليات جمع النفايات والحالات الطارئة فقط".