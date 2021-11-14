ما جديد التحقيقات بملف الحرائق؟

وسط استمرار اندلاع الحرائق في معظم المناطق اللبنانية، وفي ظلّ الجهود المستمرّة لإخمادها، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ما يحصل، لا سيما أن الكارثة تتكرّر في ذات التوقيت من كل عام.

ويوم أمس، قال وزير الداخلية بسام المولوي إنّ "الحرائق هي سبب تخريبي، إن كان لتأمين الحطب أو غيره"، كما لفت إلى أنّ "عوامل الطقس أو الشرارات المفتعلة قد تكون سبباً في إشعال حرائق على امتداد الأراضي اللبنانية".

ومع إعلان المولوي انطلاق التحقيقات اللازمة لكشف مُلابسات ما يحصل، أفادت مصادر أمنية بأنّ "الأجهزة المعنية بدأت تضعُ لائحة بأسماء العديد من الأشخاص المُشتبه بتورطهم بافتعال الحرائق، كما أنها باشرت تحرياتها الميدانية عبر استطلاع المناطق التي تعرضت للنيران ومعاينة الطّرق التي توصل إليها".

وأشارت المصادر إلى أن "القوى الأمنية تسعى إلى تحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرائق في كل منطقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي أخذت عينات من المناطق المنكوبة لتحليلها، وهناك قرارٌ بتوقيف أي متورط لديه علاقة بما يحصل".