عبدالله: آن الأوان لاقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "آن الأوان لأقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية والنباتية قوامها: شق طرق للآليات، ممار للمشاة، تعزيز ودعم الدفاع المدني عدة وعديدا، تأمين طائرات مائية مجهزة خصيصا، حملات تشجير سنوية لمواجهة التصحر، التشدد في العقوبات والقوانين ذات الصلة، توسيع جهاز مأموري الاحراج وتعزيزه".