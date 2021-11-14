لبنان

عبدالله: آن الأوان لاقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية

Lebanon 24
14-11-2021 | 03:27
A-
A+
Doc-P-886034-637724825407202698.jpg
Doc-P-886034-637724825407202698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "آن الأوان لأقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية والنباتية قوامها: شق طرق للآليات، ممار للمشاة، تعزيز ودعم الدفاع المدني عدة وعديدا، تأمين طائرات مائية مجهزة خصيصا، حملات تشجير سنوية لمواجهة التصحر، التشدد في العقوبات والقوانين ذات الصلة، توسيع جهاز مأموري الاحراج وتعزيزه". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2021-11-14
01:30 | 2021-11-14
01:15 | 2021-11-14
04:33 | 2021-11-14
04:32 | 2021-11-14
04:30 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website