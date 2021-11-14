رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يعلّق على "أحداث لبنان".. ماذا قال؟

علّق رئيس الإستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان، مؤكداً أن الذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.



وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال الأمير تركي الفيصل: "ما يحدث في لبنان أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني، وكذلك أيضاً الشيعة، فليس كل الشيعة هناك يرغبون بسيطرة حزب الله".

وأضاف: "لو كانت لدي وصفة استطيع وصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه". وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال الأمير تركي الفيصل: "ما يحدث في لبنان أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني، وكذلك أيضاً الشيعة، فليس كل الشيعة هناك يرغبون بسيطرة حزب الله".وأضاف: "لو كانت لدي وصفة استطيع وصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه".