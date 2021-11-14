توقيف سارق قضبان حديدية على طريق عام عديسة كفركلا

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب على طريق عام عديسة كفركلا المدعو "ج ع ا" بجرم سرقة حوالى عشرين قضيبا حديديا، وسلم المذكور مع المضبوطات الى مخفر عديسة مع دراجة نارية بناء لإشارة القضاء، وقدرت المسروقات بحوالى ال 1000 دولار.