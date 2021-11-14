لبنان

توقيف سارق قضبان حديدية على طريق عام عديسة كفركلا

Lebanon 24
14-11-2021 | 03:43
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب على طريق عام عديسة كفركلا المدعو "ج ع ا" بجرم سرقة حوالى عشرين قضيبا حديديا، وسلم المذكور مع المضبوطات الى مخفر عديسة مع دراجة نارية بناء لإشارة القضاء، وقدرت المسروقات بحوالى ال 1000 دولار.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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كفركلا

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