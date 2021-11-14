خبير إقتصادي يتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار أكثر: "الله ينجّينا من اللي جايي"

أشار الخبير الإقتصادي باتريك مارديني إلى أن "انهيار سعر الصرف الذي يعاني منه لبنان حاليًا، سببه الأحداث الداخلية والأمنية الأخيرة في الطيونة، وما حصل مع دول الخليج العربي".

وأوضح مارديني في حديثٍ لـ"الجديد" أنه "يوجد خطوات ممكن أن تخفّف من حدّة الأزمة في لبنان، ولكن مع الأسف يوجد أطراف في البلد مستفيدة من التضخم المالي، وذلك على حساب المواطن اللبناني والقطاعات الإنتاجية التي تعجز عن العمل بفعل التقلّب الحادّ لسعر الصرف".

وتوقع أن "يرتفع سعر الصرف، من دون وجود سقف للرقم الذي يمكن أن يصل إليه"، وقال: "الله ينجّينا من اللي جايي". وشدد على أنه "من الضروري أن نصل إلى إستقرار في سعر الصرف عبر جعل مجلس النقد جزءاً من الحلّ".