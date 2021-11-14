رُشدي: "بيروت ماراتون" بريق أمل يتشبّث به اللبنانيون وسط الصعوبات

بيروت ماراتون هذا العام هو مميز جداً برسالة الأمل التي يحملها، هو بريق أمل يتشبث به كل #لبناني ولبنانية وسط الصعوبات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. بينما يتحد الناس من مختلف الخلفيات والأعمار في هذا الحدث السنوي، فلنعمل🤝على البناء إلى الأمام بشكل أفضل وبناء #لبنان 🇱🇧أقوى.
— Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 14, 2021
بيروت ماراتون هذا العام هو مميز جداً برسالة الأمل التي يحملها، هو بريق أمل يتشبث به كل #لبناني ولبنانية وسط الصعوبات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. بينما يتحد الناس من مختلف الخلفيات والأعمار في هذا الحدث السنوي، فلنعمل🤝على البناء إلى الأمام بشكل أفضل وبناء #لبنان 🇱🇧أقوى.