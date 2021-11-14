لبنان

رُشدي: "بيروت ماراتون" بريق أمل يتشبّث به اللبنانيون وسط الصعوبات

Lebanon 24
14-11-2021 | 04:16
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غرّدت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بيروت ماراتون هذا العام هو مميز جداً برسالة الأمل التي يحملها، هو بريق أمل يتشبث به كل لبناني ولبنانية وسط الصعوبات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. بينما يتحد الناس من مختلف الخلفيات والأعمار في هذا الحدث السنوي، فلنعمل على البناء إلى الأمام بشكل أفضل وبناء لبنان أقوى".
 
 
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