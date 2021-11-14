لبنان

مفاجأة عن عصابة في لبنان.. عناصرها من المراهقين والسرقات كثيرة!

Lebanon 24
14-11-2021 | 04:20
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: 
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات سرقة الدّراجات الآلية وتوقيف أفرادها، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في مدينة النبطية وجوارها، كثّفت هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من كشف هوية أفراد عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية، وهم كل من:

-  م. ع. (من مواليد عام 2006، لبناني)

-  أ. ص. (من مواليد عام 2005، سوري)

- ع. ع. (من مواليد عام 2002، لبناني)

- أ. ع. (من مواليد عام 2003، لبناني)

- ع. ن. (من مواليد عام 2006، لبناني)

وبتاريخ 11-11-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، جرى توقيفهم جميعًا، بالتزامن، في بلدتي النميرية والشرقية، وضُبط بحوزة الأول والثاني دراجتان آليّتان مسروقتان.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفّذوا عشرات عمليات السرقة ضمن مدينة النبطية وجوارها، وببيع المسروقات. كما اعترف الثاني والثالث بتعاطي حشيشة الكيف.
 
وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 


 
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