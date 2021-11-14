هذا ما قاله نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" حول الأزمة مع الخليج!

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، خلال احتفال لمناسبة "يوم الشهيد" في بلدة عيتيت الجنوبية، الى اننا "لا نرغب ولا نريد الدخول في صراع لا مع السعودي ولا مع الدول الخليجية، وحريصون على ان تبقى علاقات لبنان بأشقائه العرب مستقرة ومتينة، لكن ليس على حساب سيادتنا وكرامتنا".

ورأى أن "الهدف الاساسي من التصعيد السعودي تطويق المقاومة وحزب الله وتغيير المعادلة السياسية الداخلية والتأسيس لواقع سياسي جديد يؤدي إلى إضعاف المقاومة وإدخال لبنان في دائرة الانصياع الكامل للإرادة السعودية"، مشددا على أن "الحرب ضد المقاومة في لبنان فاشلة وخاسرة، وننصح الذين يحملون هدف إضعاف المقاومة أن ييأسوا، لأن المقاومة في لبنان راسخة ومتجذرة ولا أحد يستطيع إلغاء أو تحجيم دورها في حماية لبنان، فلا تتعبوا أنفسكم، ووفروا جهودكم لكيفية الخروج من ورطتكم في اليمن".