وزير الصحة: تمّت عملية نقل كل المرضى من مأوى سانتا ماريا الى مأوى حالات

أعلن وزير الصحة فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر" أن "عملية نقل كل المرضى من مأوى سانتا ماريا تمت الى مأوى حالات. الان ياتي الموضوع الاهم. الواقع كان صادمًا، ما هي مسؤولية الاطراف كافة، بما فيها وزارة الصحة. من المهم توفير الدعم المطلوب لهذة المؤسسات، والتأكد من ان الاجهزة الرقابية تقوم بعملها، وان تتم المحاسبة على اي تقصير".