نحّاس: ذاهبون إلى الانتخابات واستقالة قرداحي بداية الحل مع الخليج

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحّاس إننا "ذاهبون إلى الانتخابات، والتفاصيل التي يتمّ وضعها على المسار القانوني للانتخابات لا تُعرقلها".



وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال نحاس: "الإنتخابات يجب أن تتم إلّا في حال حصول حدث أمني كبير، وإذا تأخرت سندخل في المجهول". وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال نحاس: "الإنتخابات يجب أن تتم إلّا في حال حصول حدث أمني كبير، وإذا تأخرت سندخل في المجهول".



واعتبر نحّاس أنّ "حزب الله يملك الكلمة الأقوى"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "قرارات رئيس الحكومة يجب أن تكون منفصلة عن أي غايات سياسيّة".



وأعلن نحاس أنه "لن يترشح في الانتخابات النيابية المقبلة"، وأضاف: "لم أعد أؤمن بهذا النظام، والتغيير الكبير آت. إن بناء الدولة بحاجة إلى نهجٍ جديد، ونحن بوضع مصيري صعب".



وعن الأزمة مع دول الخليج، قال نحاس: "هناك علاقة تاريخية مع هذه الدول والمشكلة يمكن أن تُحل، وبداية الحل هي بإستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي". وعن الأزمة مع دول الخليج، قال نحاس: "هناك علاقة تاريخية مع هذه الدول والمشكلة يمكن أن تُحل، وبداية الحل هي بإستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي".