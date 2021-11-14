لبنان

نقل جثة رجل من بئر حسن إلى مستشفى الشحار الغربي الحكومي

Lebanon 24
14-11-2021 | 04:53
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من بئر حسن الى مستشفى الشحار الغربي الحكومي في قبرشمون-عاليه.
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.
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الدفاع المدني

جثة

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