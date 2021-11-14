نقل جثة رجل من بئر حسن إلى مستشفى الشحار الغربي الحكومي

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من بئر حسن الى مستشفى الشحار الغربي الحكومي في قبرشمون-عاليه.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.