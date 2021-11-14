لبنان

صوت قوي في طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
14-11-2021 | 05:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الصوت القوي الذي سمع في أرجاء مدينة طرابلس ناتج عن تفجير ذخائر قديمة في منطقة جبل تربل.
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جبل تربل

طرابلس

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