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لبنان
في طرابلس... اشكال بين عائلتين
Lebanon 24
14-11-2021
|
05:15
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عائلتين في منطقة وادي النحلة في طرابلس تطور الى اطلاق رصاص متبادل.
وتوجه الجيش الى المكان لتطويقه.
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