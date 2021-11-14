قاووق: كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "فلسطين هي معيار وجوهر العروبة الأصيلة وكل عروبة تبتعد عنها هي عروبة متهمة، أما العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي عروبة متصهينة زائفة ليست منا ولسنا منها، وهي تشكل خطراً على الأمن القومي في لبنان والمنطقة".وجاء كلام قاووق جاء خلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة الدوير الجنوبية، لمناسبة "يوم الشهيد"، بمشاركة شخصيات وفاعليات واهالي البلدة .ورأى قاووق في كلمته أن "المصلحة الوطنية اولا وآخرا تعني صون الوحدة الوطنية والإستقرار الداخلي وليس التفريط بهما من اجل إرضاء اي كان".وتابع: "إن كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم، ولن نقبل أن تكون محلا للإبتزاز والمتاجرة أمام من هانت عليهم كرامتهم فهذا شانهم".وختم: "إن الذين يستهدفون المقاومة شعاراتهم أكبر من أحجامهم وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم".