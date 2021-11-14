25
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قاووق: كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم
Lebanon 24
14-11-2021
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "فلسطين هي معيار وجوهر العروبة الأصيلة وكل عروبة تبتعد عنها هي عروبة متهمة، أما العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي عروبة متصهينة زائفة ليست منا ولسنا منها، وهي تشكل خطراً على الأمن القومي في لبنان والمنطقة".
وجاء كلام قاووق جاء خلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة الدوير الجنوبية، لمناسبة "يوم الشهيد"، بمشاركة شخصيات وفاعليات واهالي البلدة .
ورأى قاووق في كلمته أن "المصلحة الوطنية اولا وآخرا تعني صون الوحدة الوطنية والإستقرار الداخلي وليس التفريط بهما من اجل إرضاء اي كان".
وتابع: "إن كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم، ولن نقبل أن تكون محلا للإبتزاز والمتاجرة أمام من هانت عليهم كرامتهم فهذا شانهم".
وختم: "إن الذين يستهدفون المقاومة شعاراتهم أكبر من أحجامهم وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم".
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"
Lebanon 24
كلامٌ سعودي رسمي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "حزب الله"
12:07 | 2021-11-13
13/11/2021 12:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
13:26 | 2021-11-13
13/11/2021 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
13:51 | 2021-11-13
13/11/2021 01:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
Lebanon 24
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
02:30 | 2021-11-14
14/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
بعد انخفاضه صباحاً.. الدولار يعاود الارتفاع عصراً وهذه التسعيرة المتداولة
09:47 | 2021-11-13
13/11/2021 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:23 | 2021-11-14
آخر تطورات ملف مركز سانتا ماريا للرعاية.. هذا ما أعلنته وزارة الصحّة
06:22 | 2021-11-14
الحرائق تستمر جنوبا... والاهالي يناشدون (فيديو)
08:30 | 2021-11-14
في صيدا... جريح في حادث سير
08:04 | 2021-11-14
انخفاض بالحرارة ورياح ناشطة... هل تتساقط الامطار مع بداية الاسبوع؟
07:34 | 2021-11-14
آخر تطورات الحرائق.. عمليات الإخماد مستمرّة في مختلف المناطق
07:23 | 2021-11-14
اتحاد بلديات الضنية يفوز بجائزة عالمية
فيديو
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
23:00 | 2021-11-13
14/11/2021 15:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
14/11/2021 15:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
14/11/2021 15:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact