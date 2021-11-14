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لبنان
آخر تطورات ملف مركز سانتا ماريا للرعاية.. هذا ما أعلنته وزارة الصحّة
Lebanon 24
14-11-2021
|
06:23
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تولى هذا الصباح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو عملية نقل المرضى الذين كانوا في مركز سانتا ماريا في منطقة رأس اسطا قضاء جبيل، الى الفرع الثاني المجهز كليا في حالات، بمواكبة الصليب الأحمر ودعمه، وبتكليف من الوزير الدكتور فراس الابيض.
وإذ أبدت الوزارة تقديرها وشكرها لما بذله الصليب الأحمر من جهود لتأمين نقل المرضى، أكدت أنها ستتابع عملية تأهيل مركز سانتا ماريا للتأكد بعد انتهاء الاعمال في مرحلة لاحقة من قدرة المركز على معاودة استقبال المرضى أو عدمها، في موازاة السعي إلى تأمين مستحقات مستشفيات الفئة الثانية والاستمرار في التحقيق الداخلي التفصيلي لتحديد المقصرين وتقرير الخطوات المقبلة، بما يضمن عدم تكرار الاهمال الذي تم ارتكابه بحق المرضى.
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