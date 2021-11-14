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لبنان
درويش: البت بملف البيطار شأن قضائي بحت
Lebanon 24
14-11-2021
|
06:29
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أكد النائب علي درويش "الارتباط الوثيق بين دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد والتفاهمات المسبقة منعا لتأجيج الصراعات، وخصوصا أن لبنان لا يحتمل المزيد من الصدام الداخلي".
ووضع درويش ذكرى
عيد الاستقلال "كمحطة أساسية في تكريس الصيغة الوطنية الجامعة وما قد يترتب عنها من اجتماع حكومي"، مشيراً الى أن "تريث الرئيس ميقاتي في دعوة للحكومة للانعقاد ينطلق من قناعة بضرورة سلوك الأمور المعابر الإلزامية".
وفي حديث عبر إذاعة صوت "كل لبنان"، شدد درويش على "أهمية المواعيد المنتظرة الأسبوع المقبل وزيارات الموفدين القطري والتركي الى بيروت بالتزامن مع زيارات للرئيس نجيب ميقاتي الى بلدان نافذة ويمكنها لعب دور إيجابي من شأنه توضيح الرؤية الداخلية"، معولاً على "تلاقي الرافعة الخارجية مع الرغبة الداخلية للخروج من الازمة" ومثمنا "الدور العربي المطلوب لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته مع الخليج ولعب مصر دورا في الازمة اللبنانية يؤشر على تكافل عربي مهم".
ولفت درويش الى ان "من خارج صلاحيات مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية البت بملف القاضي طارق البيطار فهذا شأن قضائي بحت واستقلالية القضاء أولوية" كاشفا عن "مبادرات رفيعة المستوى قد تحصل مع تبلور التشاور الداخلي".
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد "رغبة الرئيس ميقاتي بإجرائها في موعدها" متحدثا عن "إمكانية التوافق على تنظيمها في شهر أيار المقبل".
وإذ أقر بالتأخير في إنجاز البطاقة التمويلية، لفت درويش الى أن "الازمة التي يمر بها لبنان خانقة ولا يمكن الاستهانة بها لكن العمل قائم لإيجاد المخارج والحلول الممكنة".
وفي ما خص موضوع الدولار، تحدث عن "عوامل عدة تحدد التلاعب بسعره في السوق الموازية وهي عوامل اقتصادية وسياسية والمضاربة أيضا".
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