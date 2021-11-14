لبنان

محمد رعد: حريصون على كرامة شعبنا وسيادة وطننا

Lebanon 24
14-11-2021 | 06:32
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رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في ازمة على المستوى الوطني وهذه الأزمة لا تتحمّل مسؤوليتها المقاومة ولكنّها تتصدى لمواجهة أعبائها لأنها حريصة على كرامة شعبها وسيادة وطنها . 

كلام رعد جاء خلال احتفال أقامه حزب الله بمناسبة يوم الشهيد في بلدة عدشيت بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء ..

تابع رعد نحن لا نريد لهذه الأزمة أن تسقط بلدنا ولا أن تغيّر خيارات شعبنا ولا أن تنتهك كرامة أهلنا ولذلك نقف الى جانب شعبنا نتحدّى ونصمد ونُصبّر بعضنا البعض ، ونفعل الذي لا يُفعل في مواجهة هذه الأزمات .. 

وقال رعد من كان يحلم بأن إسرائيل تخرج من بلادنا دون اتفاقية سلام وهي المدعومة من كل قوى الظلم في العالم .. 

وأشار رعد الى أن لبنان أضعف بلد عربي يَنهزم فيه الإسرائيلي ويخرج مُهَرولًا مُخيّبًا مجرجرًا اذلال خيبته ، ونحن لم نسمح له بأن يفاوض ولم نسمح له أن يفرض إتفاقية ، ولم نذعن لشرطٍ من شروطه بل فرضنا على واقعه الشروط و سلاحنا بَقِيَ في أيدينا ومقاومتنا ما زالت حاضرة عند شعبنا
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