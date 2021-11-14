لبنان

عوده: الانتخابات هي الفرصة الذهبية للبنانيين ويجب عدم تفويتها

Lebanon 24
14-11-2021 | 07:10
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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قداسا في كاتدرائية مار نيقولاوس في الأشرفية.
 
بعد القداس، ألقى عظة قال فيها: "بلدنا مجرح وواقع بين اللصوص، لكن المؤتمنين عليه لا يريدون إنقاذه، ولا يدعون أحدا ينقذه، لا من الداخل ولا من الخارج. اللصوص سرقوا البسمة من وجوه أبناء هذا البلد، سرقوا صحتهم وأموالهم وأمنهم وتعليمهم، سرقوا الأبناء من أحضان أهلهم، والآباء من حياة أبنائهم. اللصوص جرحوا المواطن وتركوه بين حي وميت، ولم يجد بعد من يطيب جراحه، وكلما وجد سامري شفوق، كفوا يده ومنعوه من إتمام عمله. الشعب مجرح نفسا وجسدا، لم يعد يقوى على المواجهة، أثخنوه جراحا كي لا يعلي الصوت فيما بعد، لكن هذا الصوت يجب أن يعود ليدوي في يوم الإستحقاق الديمقراطي المقبل، وإلا فإن المجرح سيتحول إلى ميت ولن يقيمه أحد، لأنه يكون قد أمات نفسه بنفسه، بحريته وإرادته".
 
وأضاف: "على اللبنانيين أن لا يفوتوا الفرصة الذهبية الآتية: الانتخابات النيابية التي، إن أحسنوا استغلالها واختاروا من يمثلهم حقا وبأفضل الطرق، يضعون أنفسهم على السكة الصحيحة التي ستوصل البلاد إلى الخلاص. دم جديد في المجلس النيابي ضروري لتغيير الحياة السياسية وتطوير الرؤية ووضع أسس جديدة لدولة عصرية حضارية متطورة".
 
وختم عوده: "غدا نبدأ فترة الصوم الذي يسبق عيد ميلاد مخلصنا وفادينا الرب يسوع المسيح بالجسد، والذي به نهيء أجسادنا ونفوسنا لاستقبال ملك المجد بيننا. لتكن هذه الفترة فترة تأمل وصلاة وتطهير للنفس من كل الشرور والخطايا، ولنتعلم من المثل الذي قرأناه اليوم أن نحب الجميع بلا تمييز، وأن نميز بين الإنسان كإنسان وبين معتقده أو انتمائه أو عرقه أو خطيئته، لأن المحبة لا تقف عند حدود، بل تقفز فوق الحواجز لكي تظهر الله للآخر".
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