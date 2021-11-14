خمس حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 652735.

كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8582.