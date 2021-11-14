اتحاد بلديات الضنية يفوز بجائزة عالمية

فاز اتحاد بلديات الضنية بمسابقة "غوانجو" العالمية الخامسة للابتكار المدني التي تقام برعاية اتحاد المدن والحكومات المحلية ( UCLG)، والرابطة العالمية للمدن الكبرى ( Metroplolis ) ومدينة غوانجو، وذلك بفضل مبادرة تقوم حول " كيفية تشجيع مشاركة الشباب واستعمال التكنولوجيا لمكافحة جائحة كوفيد 19".

وتم الاعلان عن الجائزة في مدينة غوانجو بتاريخ 12/11/2021.

وتقام هذه المسابقة مرة كل سنتين وتهدف الى تبادل الخبرات الجيدة والاعتراف بالمبادرات السليمة للمدن والحكومات المحلية ، والدعوة إلى المفهوم العلمي في الابتكار والتنمية الحضرية.

وقد اصبحت مسابقة "غوانجو" منصة لتسهيل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة ( SDGs ).

وتم استلام 273 طلبًا هذا العام تقدمت بها 175 مدينة في 60 دولة ومنطقة .

والى جانب اتحاد بلديات الضنية فازت كل من مدينة فيينا ( النمسا ) ، سانت لويس ( السنغال) ، تشوغتشين ( الصين ) ، كيتو ( الاكوادور ) .

وفازت مبادرة اتحاد بلديات الضنية لانها راعت سبعة مؤشرات ضرورية للفوز بهذه الجائزة وهي : الابتكار (innovation )، المشاركة الشعبية ( public participation ) ، التأثير (influence ) ، المغزى ( significance ) ، قابلية التكرار ( replicability ) وقابلية التعلم ( learnability ) والشمولية ( inclusiveness ) . ان مبادرة اتحاد بلديات الضنية الفائزة لا تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فحسب ، بل تُظهر أيضًا أهمية الابتكار الحضري في تحسين حياة الناس ومكافحة الوباء.