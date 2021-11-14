آخر تطورات الحرائق.. عمليات الإخماد مستمرّة (صور وفيديو)

ما زال مشهد الحرائق يبرز بقوة في مختلف المناطق اللبنانية، وسط مساعي فرق الإطفاء المتعدّدة للسيطرة على النيران.



وخلال الساعات الماضية، التهمت ألسنة اللهب الأشجار الحرجية والمثمرة، في حين أن أبناء المناطق المتضررة تطوعوا مع فرق الإطفاء لإخماد النيران وحماية ممتلكاتهم من أي ضرر.



آخر تطورات الحرائق





وفقا لآخر المعطيات،اندلع حريق في بلدة "باب مارع" في البقاع الغربي، حيث يناشد الاهالي المعنيين الاسراع في التدخل خوفا من توسع رقعة الحريق، كما أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق جديد في بلدة بافليه الجنوبية ومنطقة تول أمام

حريق جديد في بلدة بافليه الجنوبية ومنطقة تول أمام#lebanon24 pic.twitter.com/mZyc0rYqwD — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2021



وبعد جهودٍ مضنية، تكمنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق في سهل الميدنة بين بلدتي كفررمان والجرمق، كما جرى إخماد عدة حرائق بين بلدتي شوكين وزبدين، وفي مرتفعات حي البياض في مدينة النبطية.



كذلك، تمكّنت فرق الإطفاء من مركز الدوير من إخماد حريق اندلع صباحاً بين بلدتي كوثرية الرز وأنصار فضلاً عن حريق آخر بين بلدتي صير الغربية وكفرصير.



ومع هذا، فقد أفيد عن تجدّد الحريق في وادٍ ما بين الزرارية والخرايب وكوثرية الرز في منطقة الزهراني، وهناك نداءت للاغاثة.



وكانت مندوبة "لبنان24" أفادت عن انفجار قنبلة عنقودية جراء الحرائق في محيط بلدة بيت ليف.



وأسفر الحادث عن إصابة أحد عناصر الهيئة الصحية الإسلامية، وهو الآن بحالة مستقرة.



ويتخوّف المواطنون من انفجار ألغام وقنابل عنقودية من مخلّفات الإحتلال الاسرائيلي في المناطق الحرجية بسبب الحرائق.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا كبيرا اندلع بين باب مارع وعيتنيت في أشجار معمرة، ويمتد بصورة سريعة الى القرى المجاورة. وناشد الاهالي المعنيين مساعدة فرق الدفاع المدني والجيش بإخماد النيران.



في غضون ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ حريقاً اندلع في بلدة آسيا البترونية، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاصرة النيران. كذلك، أفيد عن اندلاع حريقٍ كبير في منطقة بيت مري.



بدورها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد حرائق في بشمزين (الكورة) - بعقلين (الشوف) - فتري (جبيل).

عمليات إطفاء الحريق الذي شب أمس في أحراج بيت مري - المونتيفردي ما زالت مستمرة#lebanon24 pic.twitter.com/D4OxyzJHxl — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2021

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار أن سلسلة حرائق اندلعت في بلدات عكارية مختلفة، ففي بلدة فنيدق اندلع حريق دون خسائر مادية وبشرية إذ اقتصر على أكوام من النفايات، كما شب حريق في بلدة منجز إلتهم مساحة من الأعشاب اليابسة وامتد بفعل الرياح ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.



وأتى حريق في بلدة البيرة على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة، كما اندلع حريق في بلدة الشيخ محمد أتى على مساحة من كرم للعنب وأعشاب يابسة.

وعمل عناصر الدفاع المدني كل ضمن نطاقه على تطويق الحريق وإخماده ثم تبريده، خوفا من تجدده بسبب سرعة الرياح.

واندلع حريق كبيرٌ عصر اليوم في منطقة عاضور في خراج بلدة عرمتى في منطقة جبل الريحان، وأتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والصنوبر والاعشاب والبلان، وقد عملت فرق من الدفاع المدني وفوج اطفاء جبل الريحان على محاصرة النيران واخماد مساحات كبيرة منها.

واسف رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين "لما يحصل من حرائق ملفتة"، محملا الاهالي "المسؤولية الكبرى"، وقال: "يجب أن يكون هناك وعي وادراك لدى أهلنا الذين هم شركاء في المسؤولية، فأي حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، وفي اماكن فيها ثروات حرجية أو مساحات من الاعشاب، سببها قيام بعض الاشخاص بتشحيل الاشجار أو بحرق الاعشاب، وهو ما يتسبب بما نحن به اليوم".



ودعا البلديات كافة الى أن "تكون متابعة كل ضمن نطاقها العقاري، لتدارك الاسوأ من الحرائق التي يبدو بعضها مفتعلا للاسف".



وأشار الى أن "الحرائق التي اندلعت عصر اليوم عملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية على اخمادها، ولكن الخطورة ان شجر الصنوبر يبقى قابلا للاشتعال في هذا الطقس ويتطلب مراقبة".

ومع هذا، فقد أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقاً اندلع عصر اليوم في بلدة بقعاتة عشقوت - كسروان، كما تمّ اخماد حريق طال أشجاراً حرجية ومثمرة بالقرب من مدرسة بقرصونا الرسمية في الضنية.

ما جديد التحقيقات في ملف الحرائق؟



وحتى الآن، أفادت معطيات بأنّ العديد من المواطنين يفتعلون الحرائق تحت ذريعة حرق الأعشاب في حقولهم الزراعية أو بقايا الأغصان لديهم مما يتسبب بتمدد النيران الى مساحات خارجة عن سيطرتهم.



وفي ظل المشهد القائم، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ما يحصل، لا سيما أن الكارثة تتكرّر في ذات التوقيت من كل عام.



ويوم أمس، قال وزير الداخلية بسام المولوي إنّ "الحرائق هي سبب تخريبي، إن كان لتأمين الحطب أو غيره"، كما لفت إلى أنّ "عوامل الطقس أو الشرارات المفتعلة قد تكون سبباً في إشعال حرائق على امتداد الأراضي اللبنانية".



ومع إعلان المولوي انطلاق التحقيقات اللازمة لكشف مُلابسات ما يحصل، أفادت مصادر أمنية بأنّ "الأجهزة المعنية بدأت تضعُ لائحة بأسماء العديد من الأشخاص المُشتبه بتورطهم بافتعال الحرائق، كما أنها باشرت تحرياتها الميدانية عبر استطلاع المناطق التي تعرضت للنيران ومعاينة الطّرق التي توصل إليها".



وأشارت المصادر إلى أن "القوى الأمنية تسعى إلى تحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرائق في كل منطقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي أخذت عينات من المناطق المنكوبة لتحليلها، وهناك قرارٌ بتوقيف أي متورط لديه علاقة بما يحصل".

وزير الداخلية

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق، لاسيما في منطقة بيت مري حيث تشارك أكثر من ١٤ آلية للدفاع المدني من مراكز برج حمود، قرنة شهوان، بسابا، التحويطة، بحمدون، مزرعة يشوع، بعبدات، برمانا، ضهور الشوير، بصاليم وطريق الجديدة، وتتوجه الآن آليات إضافية من مراكز زحلة وبرج البراجنة ليرتفع عدد آليات الإطفاء الى ١٩.

هذا وتؤازر طوافتان من القوات الجوية في الجيش اللبناني عناصر الدفاع المدني، وقد جُهزت لهذه الغاية بركة إصطناعية في دير القلعة لزيادة فعالية عملية الإطفاء.

وقد طلب الوزير مولوي من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وقائمقام المتن مارلين حداد وضع إمكانياتهما بتصرف عناصر الإطفاء.

وأعطى تعليماته الى فوج إطفاء بيروت للتحرك ومؤازرة الدفاع المدني في عمليات الإطفاء لمحاصرة النيران والحؤول دون تمددها بشكل أوسع، وقد انطلقت ٣ آليات من مركز الفوج لهذه الغاية.

العميد خطار

وقال مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار: " نعمل بكل الإمكانات المتوفرة في أيدنا وبمؤازرة الجيش ونسعى لتكثيف الجهود لحماية الناس وأرزاقهم لأنّ رقعة الحريق كبيرة في بيت مري ولا أريد استباق التحقيقات ولكن يبدو أنّ حريق اليوم مفتعل".

عناية عز الدين

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين الى "انصاف متطوعي الدفاع المدني باسرع وقت ممكن من خلال تطبيق القانون الذي ينص على تثبيتهم والى الاسراع بتقديم التعويضات للمتضررين ومعالجة الأراضي الزراعية والحرجية المتضررة، والى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتأمين كل المستلزمات والتجهيزات والبنى التحتية للوقاية و لمكافحة الحرائق في لبنان".

كلام عز الدين جاء خلال جولتها على المناطق التي اندلعت فيها الحرائق في منطقة صور خلال اليومين الماضيين، واشادت باداء المتطوعين من الدفاع المدني وكشافة الرسالة والهيئة الصحية، معتبرة انهم ابطال بكل ما للكلمة من معنى وانهم من خلال اندفاعهم واقدامهم واستعدادهم للتضحية يختصرون كل الوطن والانتماء للارض.

ولفتت عز الدين الى أن لبنان يفتقر الى ثقافة حماية البيئة ما يجعله سنويا عرضة للحرائق في ظل غياب التجهيزات والبنى التحتية، مشددة على ضرورة تأمين كل المستلزمات الضرورية لمواجهة الحرائق والحد من أضرارها مهما كان سبب اندلاعها، وإلى جهوزية أفضل من أجل ملاقاة الحرائق ومنعها من الامتداد.

ومع تجدد الحرائق اليوم، أشارت عز الدين انها اجرت اتصالات بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزير الزراعة مشددة على ضرورة الاسراع بتقديم التعويضات للمتضررين اضافة الى معالجة الأراضي وإصلاحها مطالبة بالاهتمام بالمحميات الطبيعية التي لحقتها اضرار كبيرة جراء هذه الحرائق.

محافظ البقاع

اجرى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، والمدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية ورئيس بلدية عيتنيت في البقاع الغربي المحامي اسعد نجم وتابع معهم مسألة الحريق الكبير الذي نشب في الجبل في بلدة عيتنيت، علما ان عناصر الإطفاء في الدفاع المدني يبذلون جهودهم لاحتواء الحريق منعا لتمدده.

واعطى ابو جوده توجيهاته للمعنيين بضرورة المتابعة والافادة بكل جديد.

حسن عز الدين

وشدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين، في بيان، على "ضرورة فتح تحقيق لكشف أسباب الحرائق التي اندلعت في العديد من البلدات الجنوبية، بخاصة أن الظروف المناخية الحالية، وان كانت عاملا مساعدا على تمدد النيران، الا انها لا تشكل عاملا مسببا لها، مع أن بعض الحرائق اندلع ليلا، مطالبا الأجزة الأمنية والقضائية ب "القيام بمسؤولياتها في المتابعة والاستقصاء لكشف الفاعلين وإجراء اللازم".



وطالب عز الدين الحكومة اللبنانية بـ"ضرورة إيلاء الدفاع المدني اللبناني في منطقة صور أهمية كبرى لناحية تجهيز آلياته وزيادة عديده، بما يتناسب وحجم الكوارث التي ضربت المنطقة، لا سيما وأنها منطقة حدودية مع العدو الذي لا يترك فرصة إلا ويستغلها لاستهداف وطننا لبنان"، مشيرا إلى أن "كارثة الحرائق التي حصلت خلال الساعات الماضية، أظهرت نقصا في إمكانات وتجهيزات فرق الدفاع المدني اللبناني بالرغم من تدخل عديده بكامل طاقته، الأمر الذي احتاج لتدخل فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية بحوالى 600 متطوع و23 سيارة إسعاف و25 سيارة إطفاء، إلى جانب تدخل فرق الإطفاء في الاتحادات والبلديات وبعض الجمعيات أبرزها جمعية الرسالة للإسعاف الصحي".



ولفت إلى أن "مخلفات العدو الاسرائيلي من ألغام وقنابل عنقودية وذخائر غير منفجرة شكلت عائقا أمام فرق الاطفاء في أكثر من مكان، وأدت إلى إصابة أحد المتطوعين من الهيئة الصحية في انفجار قنبلة عنقودية في حريق راميا - بيت ليف أثناء الاطفاء، وبالتالي، فإن المطلوب من الأمم المتحدة تكثيف جهودها ومساعدة الجهات والجمعيات المعنية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية من أراضينا، واتخاذ ما يلزم من عقوبات بحق العدو الإسرائيلي، جراء ما ارتكبه من عدوان متواصل مدفون في أرضنا منذ عشرات السنين".



وأجرى النائب عز الدين اتصالا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ووضعه بآخر تطورات الحرائق، والأضرار التي خلفتها بالمحاصيل الزراعية وبكروم الزيتون وبالثروة الحرجية.



بدوره وعد اللواء خير بإجراء كل ما يلزم لمساعدة الأهالي المتضررين من هذا الحريق، والتعويض عليهم في القريب العاجل.



وأكد عزالدين تفعيل دور حراس الاحراج ومأموريها وتجهيز المحميات الطبيعية بكل مستلزمات مكافحة الحرائق.

