انخفاض بالحرارة ورياح ناشطة... هل تتساقط الامطار مع بداية الاسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية مع رياح. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس المقبل.( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح، ومن المتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر. يوم غد الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية مع رياح ناشطة. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.- الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 15و 45 كلم/س- الانقشاع: جيد الى متوسط.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 15 و 50 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي:764 ملم زئبق .- ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس: 16,36 .