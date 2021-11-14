في صيدا... جريح في حادث سير





أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث صدم دراجة آلية في منطقة سهل الصباغ قرب تقاطع "سبينس" في صيدا من قبل سيارة "مرسيدس"، ما ادى الى إصابة الطفل "رضا حلاوي" في قدمه.

وعلى الفور حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعملوا على إسعافه ونقله إلى مستشفى "دلاعة"، كما حضرت القوى الأمنية إلى المكان.