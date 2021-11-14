لبنان

الأساتذة المستعان بهم في الرسمي: لضرورة فتح أبواب الحوار

Lebanon 24
14-11-2021 | 08:56
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جدد الأساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي - دوام صباحي، في بيان اليوم، التشديد على "ضرورة فتح أبواب الحوار وسرعة المعالجة، لمجموع المطالب والقضايا التي تحيط بالمسيرة التربوية وتهدد الرسالة، وتجرد الإنسان من فضائل التكامل مع أقرانه في المجتمع، لأن أخطر المجتمعات مجتمع جاهل لا تربية فيه ولا تعليم".
 
وجددوا "تأييد الخطوة نحو الأمام في الإضراب التحذيري، من دون الانجراف إلى تبعات الإضراب المفتوح"، آملين أن "تحمل مقررات الاجتماعات واللقاءات المقبلة أفق الحل والتسويات المطلوبة".
 
وأكدوا "مد اليد لأي حل يرقى بالوطن والتربية والتعليم نحو مستقبل أفضل".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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