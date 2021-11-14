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لبنان
أبو فاعور: نعمل لضمان نجاح العام الدراسي
Lebanon 24
14-11-2021
|
09:07
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اجتمع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مع مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في قضاء راشيا، في حضور لجنة دعم التعليم الرسمي في راشيا، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي.
وقال أبو فاعور: "عقدنا اليوم الاجتماع النهائي للمرحلة الأولى من عمل لجنة دعم التعليم الرسمي في منطقة راشيا، حيث تم إحصاء المبالغ التي جمعت من قبل عدد من الخيرين والاصدقاء ومساهمة من الحزب التقدمي الإشتراكي، والمبلغ الذي جمع هو مليار ومئة وتسعة ملايين ليرة لبنانية، تم توزيعه من قبل لجنة مكونة من أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني على المدارس حسب عدد الطلاب، وبالتالي ستبدأ اللجنة بتسليم المبالغ، ونحن نعرف أن هذه المبالغ لن تكون حاسمة في إنقاذ العام الدراسي ولكنها مساهمة اولى وسنتابع العمل مع بعض المؤسسات الدولية، إضافة الى بعض المساعدات الخيرية الداخلية، واتفقنا مع مديرات ومديري المدارس على متابعة الحاجات لضمان نجاح العام الدراسي".
وحيا أبو فاعور جهود وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في سبيل دعم التعليم الرسمي، مشيرا الى ان "الاجتماعات التي عقدها في فرنسا كانت مهمة جدا"، ومتمنيا على الهيئات التربوية وروابط المعلمين "التجاوب مع هذا الجهد الذي يقوم به وزير التربية لإنقاذ العام الدراسي، فنحن نعلم أبناءنا ولا نعلم أبناء الآخرين، ويجب أن يكون هناك مسؤولية مشتركة، مع التأكيد على حقوق الاساتذة والمعلمين وضرورة تأمين الحاجات الضرورية لهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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