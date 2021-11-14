اقتراع المغتربين... اليكم آخر الأرقام

ارتفع عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين في دول الاغتراب للمشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة، إذ بلغ العدد 138,566 اليوم 14 تشرين الثاني 2021 عند قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر.وتوزعت الأرقام على الشكل التالي:أميركا اللاتينية: 3,301أميركا الشمالية: 30,453أوروبا: 45,001أفريقيا: 11,885آسيا: 35,117أوقيانيا: 12,809.وفي ٢٠ تشرين الثاني تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع، أي يبقى 6 ايام فقط للراغبين بالتسجيل. تسجلوا على: https://diasporavote.mfa.gov.lb.